Gli artigiani Made in Italy su internet: i consigli di Eta Beta

Eta Beta torna lunedì 20 febbraio su Radio1.

"C'è un esercito di artigiani, sia della tradizione che aperti alle nuove tecnologie, pronto a conquistare i consumatori stranieri sotto le insegne del Made in Italy. Ma quali sono le prospettive che internet offre a questo mercato? Quali le cose da sapere e gli errori da evitare? Se ne parla nella nuova puntata di Eta Beta, in onda lunedì 20 febbraio alle 11.40 su Rai Radio1", viene rivelato in una nota.



"Ospiti: Stefano Micelli, economista dell'università Ca' Foscari di Venezia, autore dei saggi 'Futuro artigiano' e 'Fare è innovare'; Francesca Baldassarri, ex animatrice della comunità italiana di Etsy e autrice dell'ebook 'Vendere handmade - Una guida completa per trasformare la tua passione in professione'; Sandro Gonella, il 'sarto' degli occhiali, che vende online all'estero quasi la metà delle sue creazioni personalizzate grazie alla tecnologia", si anticipa.