Yara, mamma Bossetti: io vittima di inseminazione artificiale. Ma la prima fu nel 1978

Ester Arzuffi, la mamma di Giuseppe Bossetti condannato per l'omicidio di Yara Gambirasio, esce dal silenzio e sostiene di essere stata "vittima inconsapevole di una inseminazione artificiale". Ma Bossetti è nato nel 1970 mentre la prima fecondazione artificiale risale al 1978.

La madre di Massimo Giuseppe Bossetti, il muratore condannato in primo grado all'ergastolo per l'omicidio di Yara Gambirasio, esce dal silenzio. Nel corso di una intervista televisiva a "Bianco e Nero" su La7, Ester Arzuffi continua a ribadire di non aver avuto mai rapporti sessuali con Giuseppe Guerinoni, l'uomo che risulterebbe il padre naturale di Bossetti.



"La scienza non sbaglia ma io non sono stata a letto con Giuseppe Guerinoni", sostiene Ester Arzuffi, ipotizzando a questo punto l'intervento del suo ginecologo dell'epoca.



"Io andavo da questo medico. - ha spiegato la donna - Non perché non rimanevo incinta, io sono rimasta incinta ma i bambini mi morivano addosso, allora lui diceva: 'Diamo uno spunto in più per aiutare anche gli spermatozoi di tuo marito'. Ed è lì che mi hai inserito un liquido freddo, freddissimo".



Ester Arzuffi dichiara quindi: "Penso solamente che c'entri la PMA assistita, sicuramente. - aggiungendo - Potrei essere stata vittima inconsapevole di una inseminazione artificiale".



Tralasciando il fatto non è chiaro come questo ginecologo possa esser venuto in possesso del liquido seminale di Giuseppe Guerinoni, che all'epoca faceva l'autista a Gorno, è bene anche sottolineare che Giuseppe Bossetti è nato nel 1970.



La prima fecondazione artificiale in vitro risale invece al 1978, messa in atto dai medici anglosassoni Patrick Steptoe e dal Premio Nobel Robert Edwards.



La versione di Ester Arzuffi sembra quindi perlomeno surreale, sempre che il suo ginecologo non fosse un pionere del campo e quindi un mancato premio Nobel.