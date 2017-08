Caso Yara, mamma Bossetti: inseminata da ginecologo. Famiglia la querela

Ester Arzuffi per spiegare il fatto che il figlio Massimo Bossetti ha il DNA di Giuseppe Guerinoni sostenne che fu vittima di inseminazione artificiale ad opera del suo ginecolgo dell'epoca. La famiglia del medico la querela.

Ester Arzuffi, la mamma di Massimo Giuseppe Bossetti, il muratore di Mapello condannato anche in secondo grado per l'omicidio di Yara Gambirasio, ha sempre sostenuto di non aver mai avuto rapporti sessuali con Giuseppe Guerinoni, nonostante il DNA del figlio dica il contrario.

Qualche tempo fa in una intervista tv, la mamma di Bossetti ha quindi sostenuto che che potrebbe essere stata "vittima inconsapevole di una inseminazione artificiale", ad opera del suo ginecolgo dell'epoca.

Spuntato il nome del ginecologo, che è poi rimbalzato su molti media, la famiglia del medico (ormai defunto) ha querelato Ester Arzuffi ed il giornalista che l'ha intervistata e diffuso una notizia che, a loro dire, è "smaccatamente falsa". In primis perché Massimo Bossetti e la sua gemella sono nati nel 1970 mentre la prima fecondazione artificiale in vitro risale invece al 1978. La vedova del ginecoloco e le figlie, di 45 e 46 anni, hanno ritenuto quindi "gravemente lesive della reputazione" le parole della Arzuffi perché suonano come accuse di "gravissime violazioni dei doveri deontologici".