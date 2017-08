Eros Ramazzotti: nuovo album? Solo all'inizio ma sono sulla strada giusta

Eros Ramazzotti su Facebook annuncia che sta lavorando al nuovo album: "Sono solo all'inizio ma sento vibrazioni molto forti e positive, sento che sono sulla strada giusta".

"Ci sono Momenti per riposare, altri per creare e lavorare. Momenti precisi e dovuti. Caldo, freddo, neve, pioggia, estate, autunno, inverno o primavera, è sempre tempo di muoversi con la creatività, fa bene alla mente e al corpo, a qualsiasi età. Per me è un momento così (come lo è da 37 anni). Il momento di buttare giù idee e emozioni forti" rivela su Facebook Eros Ramazzotti.

"Sono solo all'inizio ma sento vibrazioni molto forti e positive, sento che sono sulla strada giusta nonostante sia difficile dopo tanto tempo riuscire ancora a fare canzoni emozionanti. - ammette - Sto lavorando con 2 persone bellissime, dentro e fuori, che mi hanno mosso nuovamente quella voglia e quella sensazioni: Cheope e Fede Abbate mi hanno rigenerato ed ora siamo in pieno rullio di spunti, brani a metà, coesione di idee, canzoni già finite con suoni e mondi nuovi per me. Ne sono orgoglioso dal momento in cui ho iniziato a mettere su la 'squadra' qualche mese fa, ora siamo a buon punto".

Eros Ramazzotti assicura quindi i suoi fan: "Vi darò informazioni ogni qual volta ce ne sarà il bisogno, sapete che non amo stare troppo 'in mezzo' e raccontare troppo e tutto di me ma per la Musica lo faccio volentieri. Godetevi questa parte dell'estate".