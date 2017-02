Con cambiamenti climatici Enel investa in rete elettrica, dice Realacci (PD)

Ermete Realacci del PD sui disservizi a causa del maltempo.

"È importante che siano risolti i gravissimi disservizi elettrici e i connessi disagi per le comunità dovuti all'emergenza neve che si è verificata in Italia centrale in particolare in zone colpite dal terremoto, disservizi in parte ancora in corso nonostante la mobilitazione di uomini e mezzi che si è realizzata" denuncia in una nota Ermete Realacci, presidente della Commissione Ambiente Territorio e Lavori Pubblici della Camera.



"Bisogna preparasi a prevenire il ripetersi di simili casi per il futuro. - spiega il deputato PD - Da quanto riferito da Enel, in audizione alle Commissioni riunite Ambiente Territorio e Lavori Pubblici e Attività Produttive della Camera, emerge la conferma che i fenomeni meteorologici estremi legati ai mutamenti climatici in atto sono in aumento, sia per frequenza che per intensità. Evidenza che peraltro risulta con chiarezza anche da numerose fonti internazionali".



"È prioritario prepararsi ad affrontare le conseguenze del climate change (cambiamenti climatici, ndr) rafforzando la capacità di resilienza dell'Italia, il cui territorio è notoriamente fragile. - osserva infine - Per la rete elettrica occorre investire sia in nuove tecnologie, che aumentare la magliatura della rete come avviene già in alcune zone alpine. È necessario aprire da subito un capitolo importante delle politiche di adattamento anche tecnologico ai mutamenti climatici".