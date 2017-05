Ermal Meta scarta Elisa per la "Ragazza paradiso", il nuovo singolo

Ermal Meta sceglie di lanciare come secondo singolo estratto dall'album "Vietato morire" il brano "Ragazza Paradiso", brano che parla d'amore.

Dopo il successo del singolo "Vietato morire" e dell'omonimo album, Ermal Meta è pronto a pubblicare il secondo estratto dal suo album.

Il terzo classificato a Sanremo 2017, e recentemente giudice di Amici di Maria De Filippi, sorprende tutti e non lancia "Piccola anima", brano in cui Ermal Meta duetta con Elisa.



Il cantante di origini albanesi ha infatti scelto come secondo estratto "Ragazza Paradiso", una canzone che parla d'amore, sentimento che Ermal Meta considera "una forza di propulsione verso il futuro". Non ancora diffusa, però, la data di uscita in radio del nuovo singolo.