Ermal Meta dopo uscita Morgan: Ad Amici 2017 molta professionalità

Ermal Meta interviene sulle polemiche sollevate da Morgan dopo che ha abbandonato Amici 2017. Su Facebook, Ermal Meta scrive: "Ho visto la professionalità con cui viene condotto l'intero spettacolo".

"Sono dispiaciuto che Morgan abbia lasciato Amici. Credo che con le capacità che ha sarebbe potuto essere davvero un'ottima guida per i ragazzi. A volte però le cose semplicemente non funzionano o hanno bisogno di più tempo o più impegno per funzionare" riflette su Facebook Ermal Meta, commentando l'uscita di Morgan dal talent di Maria De Filippi, non senza scatenare polemiche.



"Il mio ruolo di giudice mi permette di recarmi a Roma negli studi della trasmissione per una volta a settimana ed è poco tempo per capire le dinamiche interne delle squadre (anche perché non posso parlare né con i direttori artistici e né con i ragazzi), ma abbastanza per vedere con chiarezza la professionalità con cui viene condotto l'intero spettacolo", assicura quindi Ermal Meta.



"Il tempo è di sicuro il maggior esperto in materia di galanteria" aggiunge quindi il cantante.