Ermal Meta a Roma: concerto in diretta su Radio2 live. Come partecipare

Ermal Meta, il concerto dal vivo il 31 marzo su Radio2 live. Da martedì 28 marzo sono aperte le iscrizioni per prendere parte al concerto di Ermal Meta, i biglietti sono gratis.

"Venerdì 31 marzo, a chiudere il mese di musica dal vivo di Rai Radio2 sarà il cantautore Ermal Meta, in concerto alle 21 per 'Radio2 live', il programma che apre le porte della radio con concerti esclusivi dalla sala B di Via Asiago a Roma e in diretta sulle frequenze di Rai Radio2. Maestri di cerimonie Carolina Di Domenico e Pier Ferrantini, conduttori del format e da tre edizioni in onda su Rai Radio2 con 'Rock and Roll Circus'" si comunica dalla tv di Stato.



Dalla Rai si descrive: "Dopo aver inaugurato la stagione con i toni indie - pop di Calcutta, passando attraverso nomi quali Thegiornalisti, LP, fino ad arrivare ai toni intimi, ma spiccatamente rock di Diodato, si prosegue con il percorso dedicato alla musica dal vivo del panorama musicale nazionale e internazionale più interessante e contemporaneo, con il live di Ermal Meta."



"In occasione dell'uscita del suo nuovo album 'Vietato morire' e dopo il successo di Sanremo - viene sottolineato in ultimo -, il cantautore si esibirà in trio con Marco Montanari alla chitarra e Roberto Cardelli al pianoforte. Gli eventi di 'Radio2 live' sono unici, in esclusiva per Radio2 e aperti ad un numero limitato di ascoltatori: da domani, martedì 28 marzo sono aperte le iscrizioni per prendere parte al concerto di Ermal Meta scrivendo a radio2live@rai.it. L'ingresso è libero fino ad esaurimento dei posti."