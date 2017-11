Enzo Biagi tra I Favolosi: su RaiPlay le 8 puntate di "Dicono di lei"

Omaggio ad Enzo Biagi su RaiPlay.

"Dieci anni fa, il 6 novembre del 2017, moriva Enzo Biagi, uno dei più grandi giornalisti italiani del secondo '900. In occasione di quest'anniversario, RaiPlay, nella sezione 'I Favolosi' curata da Rai Teche, ripubblica integralmente 'Dicono di lei', un programma in 8 puntate andato in onda sul Programma Nazionale nel 1969. In quel programma, ogni settimana Enzo Biagi dava spazio a un protagonista della società italiana (da Gianni Morandi a Francesco Morino, da Sergio Leone a suor Maria Teresa dell'Eucarestia) affinchè si difendesse da accuse lanciate nei suoi confronti da colleghi o da critici" segnala in un comunicato la tv di Stato.