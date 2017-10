Enzo Biagi, giornalista: dalle origini agli anni '60, su Rai Storia

In onda da martedì 31 ottobre su Rai Storia.

"Dieci anni fa scompariva uno dei più gradi giornalisti e scrittori italiani: Enzo Biagi. Un personaggio che Rai Cultura racconta in 'Enzo Biagi, giornalista', in onda da martedì 31 ottobre alle 22.10 su Rai Storia. - informano in una nota dalla tv di Stato - Cinque puntate per altrettante tappe che scandiscono la storia di Biagi attraverso i suoi programmi, le sue parole ai microfoni Rai, la sua vita e il suo lavoro testimoniato dalle sue figlie, Bice e Carla, e dai suoi collaboratori: Franco Iseppi, Loris Mazzetti, e molti altri."



Dalla Rai riportano dunque: "Nella prima puntata, i primi 49 anni di vita e lavoro di Enzo Biagi, nato a Pianaccio, frazione di Lizzano in Belvedere (Bologna) il 9 agosto 1920, le prime esperienze giornalistiche al Carlino Sera, dove entra nel 1939, gli anni della guerra, durante i quali sposa Lucia ed entra nella Resistenza nelle fila di Giustizia e Libertà: quattordici mesi che saranno il faro della sua vita interiore. Nel dopoguerra è uno degli inviati del Resto del Carlino, della Stampa e del rotocalco Oggi, e animatore di tante iniziative a Bologna, dal teatro a una radio 'di piazza'. Nel 1951 si trasferisce a Milano, chiamato dal editore di Epoca Arnoldo Mondadori."



Si illustra inoltre: "Con l'amico Sergio Zavoli, nel '52 registra un documentario radiofonico per la Rai, 'Questa sera si vive a soggetto'. E' nominato direttore di Epoca nel 1956, dopo che la sua intuizione di portare la cronaca dei grandi gialli fa crescere la tiratura del settimanale, e cura la critica televisiva, proprio nel momento in cui il mezzo, grazie a 'Lascia o raddoppia', sta assumendo una dimensione di massa."



Si precisa quindi: "Le sue critiche sono un anticipo della sua idea di televisione. Lascia la direzione di Epoca nel luglio 1960, dopo il suo editoriale 'Dieci poveri inutili morti' è in dissenso con l'editore, e nel settembre 1961 viene chiamato da Ettore Bernabei, direttore generale Rai, alla direzione del Telegiornale. In un anno, porta numerose novità: la cronaca nera, i collegamenti internazionali, i giornalisti della carta stampata, e inventa RT-Rotocalco Televisivo, dove trovano ospitalità temi difficili e inconsueti come la mafia, le raccomandazioni, la guerra fredda. Alcune proteste da parte di alcuni politici, per la sua scarsa attenzione agli equilibri di potere, lo inducono a definirsi 'l'uomo sbagliato al posto sbagliato'. Dopo le dimissioni dal Telegiornale nell'agosto 1962, Enzo Biagi continua a collaborare con la Rai con grandi reportage di viaggio. Nel 1965 è nominato direttore editoriale della Rizzoli, e nel 1969 conduce Dicono di lei, un formato nuovo di intervista televisiva, preludio dei suoi programmi per la TV."



"La puntata propone anche rari materiali delle Teche Rai e le testimonianze di Bice e Carla Biagi - si evidenzia in conclusione -, di Loris Mazzetti, di Nicola Carraro e di Maurizio Chierici, costituiscono il racconto della prima puntata di 'Enzo Biagi, giornalista'. Giandomenico Crapis, autore di 'Enzo Biagi - Lezioni di televisione' (Rai Eri), illustra, infine, alcune delle critiche televisive che Biagi scrisse per Epoca."