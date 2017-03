Enzo Avitabile: 8 aprile in piazza a Marianella per festeggiare David di Donatello

Enzo Avitabile, vincitore di due David di Donatello per la miglior colonna sonora del film "Indivisibili", invita tutti a Marianella (Napoli) l'8 aprile.

"Ci siete? uagliù c' stàt'?" chiede Enzo Avitabile su Facebook, che invita tutti "a Marianella (Napoli) all'incontro che si terrà il giorno 8 aprile 2017 alle ore 20:00 in piazza Marianella per festeggiare con me la vittoria dei 2 David di Donatello", conquistati per la miglior colonna sonora del film "Indivisibili" di Edoardo De Angelis. Avitabile ha vinto sia come miglior musicista che per il miglior brano "Abbi pietà di noi".



"Non sarà un concerto - spiega Enzo Avitabile - ma una condivisione popolare: una fetta di torta, un brindisi e tante foto (con i David). Venite? Ok allora vi aspetto".