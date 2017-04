Ensi: esce oggi il nuovo singolo "Tutto Il Mondo è Quartiere"

Esce oggi il nuovo singolo di Ensi (Jari Ivan Vella) dal titolo "Tutto Il Mondo è Quartiere".



L'ultimo singolo di Ensi, rapper componente del gruppo musicale OneMic insieme al fratello Raige e al rapper e beatmaker Rayden, risale al 2015 quando è uscito "Juggernaut" quello stesso anno il rapper pubblica anche l'album "One by One".



Il singolo "Tutto Il Mondo è Quartiere" anticipa il nuovo album di Ensi, che su Facebook ammette rivolto ai fan: "La vostra curiosità e le vostre aspettative mi caricano e non vedo l'ora di condividere con voi la mia nuova musica".