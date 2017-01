Il primo a raccontare "Il mio Sanremo" è Enrico Ruggeri

"Un modo diverso, insolito, di raccontare il Festival e la sua storia attraverso lo sguardo inedito dei protagonisti. Nella prima puntata de 'Il mio Sanremo', in onda venerdì 20 gennaio, alle 23.00, su Rai3, sarà ospite Enrico Ruggeri" diffonde in un comunicato la tv di Stato.



Il cantautore milanese si racconterà e racconterà la sua esperienza: «Sanremo è un mezzo, non è mai un fine. Io mi diverto molto, se potessi ci andrei tutti gli anni».



Viene illustrato: "Dalla prima partecipazione, con Contessa e i Decibel nel 1980, alle due vittorie, con 'Si può dare di più' assieme a Gianni Morandi e Umberto Tozzi nel 1988, e con 'Mistero' nel 1993."



"E ancora i grandi brani scritti per altri cantanti come 'Quello che le donne non dicono' interpretato da Fiorella Mannoia. Ruggeri è uno che di Sanremo si intende davvero. Nell'intervista di Marco Marra il ritratto dell'artista si intreccia con il viaggio nella memoria collettiva del Festival più amato dagli italiani" si espone infine.