Dietro la morte di Enrico Mattei "Storie sospette"

Enrico Mattei protagonista di 'Storie sospette', in onda domenica 26 febbraio su Rai Storia.

"E' una delle figure-chiave della politica e dell'economia italiane nel periodo che va dalla fine della Seconda Guerra Mondiale all'inizio degli anni Sessanta. Nominato nel maggio del 1945 commissario straordinario dell'Agip col compito di metterla in liquidazione - viene scritto in una nota della Rai -, ha il merito di intuirne le grandi potenzialità e presto ne diventa il capo indiscusso."



"La svolta decisiva avviene nel biennio 1950-51, dopo la scoperta, nel marzo del 1949, del giacimento di Cortemaggiore. E' Enrico Mattei, protagonista di 'Storie sospette', il programma di Rai Cultura in onda domenica 26 febbraio alle 19.00 su Rai Storia. Mattei trova e utilizza il metano ed è il solo in grado di farlo ancora prima che una legge lo autorizzi. Solo nel febbraio 1953 sarà istituito l'Eni e sarà uno dei fattori decisivi del miracolo economico italiano" prosegue la tv di Stato.



Si sottolinea dunque: "Dapprima appoggiato dagli Stati Uniti d'America, Mattei diventa in breve tempo il bersaglio preferito delle Sette Sorelle, le compagnie petrolifere anglo-americane che vedono minacciato il loro potere dall'iniziativa del nostro dinamico manager di Stato."



Si illustra: "Mattei, infatti, si rivolge ai Paesi arabi e a quelli dell'Est europeo per definire una serie di accordi petroliferi reciprocamente vantaggiosi, a detrimento degli interessi del cartello. Al culmine di questa politica, che suscita inevitabilmente contrasti e polemiche, Mattei muore il 27 ottobre del 1962 facendo ritorno con il suo Morane-Saulnier da Catania. A pochi minuti da Milano il suo velivolo precipita nelle campagne di Bascapè in provincia di Pavia."



Si evidenzia infine: "A lungo ritenuto un tragico incidente dovuto alle avverse condizioni atmosferiche, solo di recente, e grazie all'azione di un magistrato coraggioso, si è potuto appurare con certezza che in realtà si trattò di un attentato."