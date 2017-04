Boschi contro Appendino: emergenze sono Province, dice Borghi (PD)

Enrico Borghi del PD entra nel dibattito tra Maria Elena Boschi e Chiara Appendino.

"Ha fatto bene la Sottosegretaria Maria Elena Boschi a dare l'altolà al mercato delle vacche che la sindaca di Torino Chiara Appendino stava per far partire, con l'evidente intento di fare cassa in vista del decreto enti locali che il governo sta approntando" dichiara in un comunicato il deputato del Partito Democratico Enrico Borghi.



"In realtà - rende noto il parlamentare del PD -, come si evince dalle intese raggiunte in questi anni tra governo e Anci, il comparto delle Città Metropolitane è quello che meno è stato penalizzato, rispetto agli altri, in questi anni di contrazione delle risorse agli enti locali."



Evidenzia infine: "Valga ad esempio per tutti il consuntivo al bilancio 2015 della Città Metropolitana di Napoli, dove il sindaco metropolitano Luigi De Magistris ha certificato un avanzo di ben 737.531.367,57 euro. L'emergenza vera oggi sono le province ordinarie, 50 delle quali sono impossibilitate a varare qualsiasi bilancio, con grave detrimento per le loro funzioni fondamentali. Quindi, è giusto che il governo destini nel provvedimento in formazione tutte le risorse alle province in difficoltà, evitando - come giustamente sta facendo - che indebite pressioni mediatiche e politiche distolgano risorse da chi ne ha realmente bisogno."