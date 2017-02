Strategia energetica nazionale: per Enea il punto cardine è l'efficienza

Enea riflette sulla nuova Strategia energetica nazionale.

Le possibili linee guida per una nuova SEN, la Strategia energetica nazionale sono "una strategia che integri ambiente, clima, energia e un Piano di ampio respiro incentrato sull'efficienza energetica", sostiene in una nota l'Enea.



Come dichiara il presidente Federico Testa nel corso di una audizione in Senato "è indispensabile partire fin dall'inizio con un approccio integrato, legando insieme energia, sostenibilità ambientale e clima, nella cornice della svolta segnata dalla Cop21 del dicembre 2015 a Parigi e del nuovo winter package della Commissione europea".



"Per Enea - viene assicurato - uno dei cardini di questo approccio è l'efficienza energetica che ha il grande vantaggio di essere energia 'non consumata' e di mettere insieme ambiente, clima, energia e sostenibilità".



"Inoltre, - si sottolinea - rispetto alle altre fonti rinnovabili, è motore per lo sviluppo di filiere industriali e produttive, di occupazione, reddito e benessere per il Paese".



"Le tecnologie per l'efficienza sono fatte in Italia, a differenza di altre tecnologie per le quali siamo debitori verso l'estero. - evidenzia inoltre Testa - L'efficienza energetica la possiamo fare qui, nelle imprese, nell'illuminazione, nelle comunicazioni, nei trasporti e nell'edilizia, con benefici anche di riduzione dei gas serra".



Enea propone quindi un "Piano di riqualificazione 'spinta' degli edifici residenziali (deep renovation), che potrebbe arrivare a stimolare investimenti di 15-20 miliardi di euro/anno per riqualificare l'1% degli edifici/anno, nelle zone più fredde del Paese". "Ciò consentirebbe di risparmiare complessivamente 3,4 Mtep e di evitare circa 8,5 Mt di emissioni di CO2 in soli 13 anni (2017-2030)", viene infatti calcolato.