Enea: 572 assunzioni nei prossimi 3 anni e 51 milioni di investimenti

Il Cda Dell'Enea approva il Piano di sviluppo triennale 2017-2019 che prevede 572 assunzioni.

Il Piano di sviluppo triennale 2017-2019 dell'Enea, approvato dal CdA, prevede 572 assunzioni di giovani e di nuove professionalità e oltre 51 milioni di investimenti in attrezzature e impianti.

"Dopo un lungo periodo di commissariamento e di blocco delle assunzioni - sottolinea in una nota il 'residente dell'Enea Federico Testa - con questo Piano intendiamo completare il rilancio dell'Agenzia e aprire una nuova stagione che veda l'Enea protagonista a livello nazionale e internazionale nel campo delle nuove tecnologie, dell'energia e dello sviluppo economico sostenibile. Tutto ciò facendo leva sulle elevate competenze maturate come soggetto tecnico autorevole, 'terzo', indipendente, sempre più capace di rispondere alle esigenze di imprese, cittadini e PA e di acquisire progetti e commesse: questa è la sfida più grande che ci siamo posti per contribuire alla crescita e competitività del Paese".

Il piano si focalizza sulle fonti rinnovabili, robotica, smart grid, mobilità sostenibile, batterie, sistemi di ricarica rapida e wireless, sensori ed etichette intelligenti, ma anche fusione nucleare.