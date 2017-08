Morta la mamma della bambina di pietra. Emma Marrone: grazie per il tuo infinito coraggio

Emma Marrone saluta per l'ultima volta Stefania Fiorentino, mamma della piccola Bea, la cosiddetta bambina di pietra. La donna è morta all'età di 35 anni per un cancro al seno.

"Mia cara Stefy...Questa notizia mi ha spezzato il cuore..." scrive su Facebook Emma Marrone, commentando la morte della 35enne Stefania Fiorentino, mamma della piccola Bea, la cosiddetta bambina di pietra perché a causa di una rara malattia genetica il suo corpo si calcifica trasformando in ossa le parti molli di tutte le articolazioni.

Ad annunciare la morte di Stefania Fiorentino, morta a seguito di una lunga malattia, è stata la famiglia sulla pagina Facebook dove raccontano "Il mondo di Bea", che ha ormai 8 anni. "Vorremmo trovare le parole giuste, ma purtroppo non ci sono. - si legge - Stefania, la mamma di Bea, ci ha lasciato questa sera (5 agosto, ndr). Di fronte a un momento così difficile, sono certa che rispetterete il nostro silenzio".

Solo il 20 luglio la zia rassicurava sulle condizioni di salute di Stefania Fiorentino, spiegando che gli esami avevano mostrato "evidenti miglioramenti in merito alla sua patologia", un cancro al seno.



"Non ho parole... ho solo un grande senso di vuoto... grazie per tutto ciò che mi hai sempre trasmesso, il tuo affetto sincero, la tua forza, il tuo infinito coraggio e la voglia di vivere! Mi mancherai da morire amica mia... un grande abbraccio ad Ale e alla mia piccola Bea" commenta Emma Marrone, che aveva conosciuto Stefania Fiorentino perché la piccola bambina di pietra è una grande fan della cantante.

I funerali di Stefania Fiorentino si svolgeranno martedì 8 agosto alle ore 14:00 nella Chiesa del Santo Volto, via Val della Torre 11, Torino. Questa sera alle ore 18:30, invece, sempre nella stessa chiesa sarà recitato un rosario dedicato alla mamma della bambina di pietra.