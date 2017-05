Emma Marrone, c'è un libro in uscita. Lo spoiler del rapper LowLow

LowLow sembra anticipare l'uscita di un libro, forse una biografia su Emma Marrone. "Sto lavorando a qualcosa di Nuovo. Qualcosa che non riguarda la Musica ma ha una Grandissima importanza per il mio percorso" rivela il rapper romano.

"Subliminal Spoiler" annuncia sulla sua pagina Facebook LowLow, all'anagrafe Giulio Elia Sabatello, rapper romano dall'età di 13 anni, come sottolinea anche nella sua biografia.



A quanto pare, però, LowLow sta "lavorando a qualcosa di Nuovo" come ammette anche in un post su Facebook, corredato da una foto dove si vede la copertina di un libro edito da Mondadori dal titolo "Emma. Dentro è tutto acceso". La Emma del libro è proprio Emma Marrone, cantante ed attuale capo squadra ad Amici.



"Sto lavorando a qualcosa di Nuovo. Qualcosa che non riguarda la Musica ma ha una Grandissima importanza per il mio percorso. Un progetto che racconta di Me, il mio mondo, la mia ascesa, la mia ossessione per le parole" anticipa quindi LowLow, chiedendo quindi ai fan (a questo punto anche di Emma Marrone): "Restate Sintonizzati".