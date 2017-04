Attacco chimico in Siria, Emma Marrone: è la morte della civiltà

Emma MArrone commenta su Facebook l'attacco chimico in Siria.

"Questa foto è orribile, ti strappa il cuore dal petto e ti costringe ad uscire dalle banalità in cui ci si rifugia per non pensare. Questa foto è la morte della civiltà... troppe persone e troppi bambini muoiono in quei posti dimenticati... ma forse questi bambini non hanno lo stesso valore degli altri... spero che le vostre anime trovino la pace che meritano... riposate in pace piccoli angeli", scrive su Facebook Emma Marrone, dopo l'attacco chimico in Siria che ha causato almeno 74 morti, di cui 20 bambini.