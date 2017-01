Utero in affitto: dopo Cedu aprire discussione su fini commerciali, dice Fattorini (PD)

"Con questa sentenza, non più appellabile, diventerà più difficile aggirare, senza le giuste condizioni, il divieto italiano di gestazione surrogata" dichiara in una nota la senatrice del PD Emma Fattorini, commentando la decisione di Strasburgo sull'utero in affitto.



"La Corte europea dei diritti dell'uomo - spiega infatti - ha sancito che non è legittimo registrare un bambino concepito con maternità surrogata qualora non ci sia, recita il testo, 'legame biologico tra il bambino e i ricorrenti, ci sia una breve durata della relazione con il bambino, l'incertezza del legame giuridico, parentale e emotivo'. Viene quindi avallata la volontà 'delle autorità italiane di riaffermare la competenza esclusiva dello Stato a riconoscere la relazione parentale legale di un bambino con l'obiettivo di proteggere i bambini'."



"Una sentenza molto importante. L'occasione - conclude l'esponente dem - per riaprire una discussione serena e aperta, senza caratteri punitivi, ma nella chiarezza, su un fenomeno che, anche recentemente, ha visto intensificarsi nel nostro Paese la presenza di Agenzie che svolgono questo servizio per fini dichiaratamente commerciali".