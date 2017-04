Non è facile ma Emis Killa ci prova e conduce "Back2Back", su Radio2

Emis Killa conduttore di 'Back2Back', in onda da sabato 8 aprile su Radio2.

"Dopo il successo delle precedenti edizioni con Don Joe e Gemitaiz - spiegano in un comunicato dalla tv di Stato -, e dopo il recentissimo 'cameo' della leggenda del rap Fabri Fibra, a 'Back2Back' il microfono passa a Emis Killa. Da sabato 8 aprile, il programma di Rai Radio2 dedicato a tutta la musica più bella del panorama hip hop e dance clubbing house, sarà condotto da una delle star del rap italiano come Emis Killa, al fianco dell'ideatrice del format, la deejay più graffiante d'Italia Ema Stokholma."



Viene spiegato in ultimo: "Da poco uscito con il suo nuovo singolo 'Non è facile', tratto dall'ultimo album 'Terza Stagione' (Carosello Records), entrando nella squadra di 'Back2Back', Emis Killa si metterà in gioco in una vera e propria sfida 'schiena a schiena' con Ema Stokholma a colpi di hit, una competition tra due grandi personalità musicali, che si contenderanno la consolle alternando rap, hip hop e musica EDM."