Emis Killa si sposa o prende in giro Fedez? Forse in uscita nuovo singolo

Emis Killa si sposa. Ad annunciarlo lo stesso rapper su Facebook, ma molti fan rimangono spiazzati perché la storica fidanzata di Emis Killa non è Linda ma Tiffany. Il 27 ottobre, quindi, potrebbe essere la data del suo nuovo singolo.

"27 ottobre ore 14:00 Emis Killa & Linda". Con questo messaggio, pubblicato su Facebook, all'interno di una immagine simile ad una partecipazione di matrimonio, il rapper sembra aver annunciato che si sposa.

La notizia appare confermata anche da una foto che ritrae Emis Killa vestito elegante, accompagnata dal post: "Pensavo che questo giorno non sarebbe mai arrivato per me, eppure eccomi qua. Mi sposo".

I fan del rapper di Vimercate rimangono spiazzati, soprattutto perché la storica fidanzata di Emis Killa (al secolo Emiliano Rudolf Giambelli) non si chiama Linda ma Tiffany Fortini.



La stilista di origini francesi a stretto giro ha però postato sui social una dedica d'amore al suo Emis Killa, che apparentemente conferma l'imminente matrimonio: "Ad oggi ti sposo e ti scelgo, ti sceglievo ieri, oggi e ti sceglierò domani. - si legge, come riporta Tgcom24 - Sempre. Ti scelgo come la cosa di più importante che ho in questo momento, che ho amato ieri, oggi e domani. Con la consapevolezza e sicurezza che siamo stati, siamo e saremo sempre insieme".



Qualcosa però sembra ancora non quadrare. Cliccando sull'immagine della partecipazione, come osserva All Music Italia, l'utente viene rimandato ad un'area riservata della Carosello Records, etichetta discografica di Emis Killa, dove è possibile personalizzare l'invito.

Inoltre, il 27 ottobre cade di venerdì, giorno difficilmente scelto per un matrimonio ma non per far uscire un nuovo singolo.

Quella di Emis Killa, quindi potrebbe essere uno scherzo e una provocazione, diretta in particolare a quei colleghi rapper (leggi Fedez) che da bravi "comunisti col Rolex" amano condividere (e pubblicizzare) anche i momenti più privati come una proposta di matrimonio.