Emis Killa presenta Linda, ma Spotify: nessun matrimonio ma nuovo singolo

Emis Killa presenta finalmente Linda, che non è la sua futura sposa (come ha fatto credere a fan e media) ma il nuovo singolo dalle sonorità latinoamericane.

Nonostante Emis Killa abbia tentato fino all'ultimo di far credere ai fan e ai media (e c'è riuscito) che si sarebbe sposato, il rapper svela che Linda non è altro che il nome del suo nuovo singolo, come supposto anche da Mainfatti.it.

Ieri Emis Killa aveva postato il video di un addio al celibato, ma probabilmente il festeggiato non era lui visto che poche ore fa il cantante ha finalmente presentato Linda, ma su Spotify.

La produzione del nuovo brano Linda dalle sonorità latinoamericane è di Don Joe. "Pompala e dillo in giro, a tutti los amigos e alla chica più loca che conosci" esorta quindi su Facebook Emis Killa.