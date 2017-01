Europarlamento: Tajani lascerà una traccia importante a Strasburgo, dice Floris (Fi)

"L'elezione di Antonio Tajani alla presidenza del Parlamento europeo è il giusto punto di approdo per un politico competente e capace di farsi apprezzare in maniera trasversale anche in ambito internazionale" diffonde in un comunicato Emilio Floris, senatore di Forza Italia.



Il parlamentare azzurro sottolinea dunque: "La dimostrazione più lampante che l'impegno, la coerenza e la moderazione sono doti essenziali per raggiungere grandi obiettivi."



"Sono certo che Antonio, come ha fatto già in passato nei diversi incarichi che ha avuto in Europa, lascerà una traccia importante anche come presidente dell'Assemblea di Strasburgo" assicura.