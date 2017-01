Dopo 23 anni leadership Berlusconi ancora forte, dice Floris (Fi)

"Sono trascorsi 23 anni dalla sua discesa in campo e Silvio Berlusconi mantiene intatta la sua forte leadership nel partito e nella politica italiana" dichiara in un comunicato Emilio Floris, senatore di Forza Italia.



"Gli siamo grati per la passione e la generosità, tuttora vive, che caratterizzano il suo impegno quotidiano" prosegue l'esponente azzurro.



"Nella fase delicatissima che viviamo, ancor più dopo la sentenza della Corte Costituzionale sulla legge elettorale, siamo certi che il presidente Berlusconi darà un contributo decisivo affinchè si trovino soluzioni equilibrate, meditate e condivise che consentano di andare al voto in modo ordinato, in vista di una nuova legislatura che sia davvero produttiva e che ci tiri fuori da una crisi economica infinita" illustra in ultimo.