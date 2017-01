Berlusconi rinviato a giudizio è nuovo teorema di geometria giudiziaria, dice Floris (Fi)

"Non ci posso credere. Dopo 23 anni dalla sua discesa in campo il presidente Silvio Berlusconi continua a subire gli attacchi ad orologeria di una certa magistratura militante" denuncia il senatore di Forza Italia Emilio Floris, commentando il rinvio a giudizio dell'ex premier per corruzione in atti giudiziari in merito al proceso Ruby ter.



"Una persecuzione giudiziaria da guinness dei primati - afferma il parlamentare -, che ha impegnato mezzi e risorse contro un uomo che in qualsiasi altro Paese sarebbe stato un orgoglio nazionale e non certo un bersaglio da abbattere."



"Anche stavolta il nostro leader sarà capace di ribattere colpo su colpo, dimostrando che siamo in presenza dell'ennesimo teorema di una geometria giudiziaria invariabile" sostiene infine.