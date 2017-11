Per stendere Renzi sparargli? Titolo Libero nauseante, dice Minnucci (PD)

Emiliano Minnucci del PD commenta il titolo del quotidiano Libero.

"L'edizione odierna di Libero sarebbe da prendere e gettare in un camino acceso: ce lo consentono sia le temperature piuttosto rigide che il ribrezzo per un quotidiano che si permette di utilizzare toni così ripugnanti e violenti" afferma in una nota Emiliano Minnucci, deputato del PD, commentando il titolo "Per stendere Renzi bisognerebbe sparargli".



"Oltre all'indegna prima pagina di oggi, ciò che lascia ancor più basiti è l'ostinata difesa promossa online dal quotidiano che tenta di spostare l'attenzione sulla sconfitta elettorale maturata dal PD in Sicilia. - aggiunge - Senaldi stia sereno: il nostro Segretario Matteo Renzi, oltre a lanciare il suo personale messaggio di buon lavoro al neo Governatore Nello Musumeci, ieri sera ha riconosciuto pubblicamente e senza indugi la significativa battuta d'arresto del Partito Democratico".