Firme false Roma: M5S chiarisca prima della magistratura, dice Minnucci (PD)

Emiliano Minnucci del PD sul caso delle presunte firma false M5S a Roma.

"Dopo 14 indagati del MoVimento 5 Stelle a Palermo per falsificazione delle firme, tra i quali tre deputati nazionali e due regionali, quattro indagati a Bologna sempre per irregolarità sulle firme, arrivano anche a Roma le anomalie sulla raccolta di firme per le elezioni comunali", osserva in una nota Emiliano Minnucci, deputato romana del Partito Democratico



"Ci auguriamo di non dover attendere la magistratura per avere un po' di chiarezza sull'ennesima firmopoli a 5 Stelle. - prosegue - Virginia Raggi prima della sua elezione aveva firmato un contratto con il Movimento che la obbligava al rispetto dei principi etici e giuridici fondamentali e inderogabili del M5S, ma evidentemente questi comportamenti non violano il codice pentastellato".



"A fronte dell'atteggiamento reticente di Virginia Raggi intervengano Beppe Grillo e Davide Casaleggio per fare luce su quanto accaduto e per dare un po' di concretezza allo slogan 'onestà', che - conclude l'esponente dem - in bocca agli esponenti 5 Stelle sembra una vuota cantilena priva di senso".