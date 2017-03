Aci Informatica: decreto compromette sussistenza PRA. Mit tranquillizza

Emiliano Minnucci del Pd sulla protesta dei lavoratori di Aci Informatica.

"I motivi che hanno portato le lavoratrici e i lavoratori di Aci Informatica a scendere in piazza e manifestare davanti al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sono chiari e condivisibili: dalla lettura del decreto, approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri lo scorso 23 febbraio e recante la razionalizzazione dei processi di gestione dei dati di circolazione e di proprietà di autoveicoli/motoveicoli/rimorchi finalizzata al rilascio di un documento unico, si rileva una evidente trasformazione dei processi di produzione che potrebbe compromettere la sussistenza del PRA e dunque dei relativi sistemi informatici" chiarisce in una nota Emiliano Minnucci, deputato del PD.



"Bene, dunque, la sensibilità mostrata dal Ministero nel garantire attenzione alla questione ed invitare le stesse forze sindacali a presentare le osservazioni al provvedimento. - sottolinea - Un passo importante quello promosso dal Ministero dei Trasporti che, oltre a garantire la salvaguardia degli attuali livelli occupazionali, apre una fase di concertazione tra le parti con l'obiettivo di raggiungere una sintesi condivisa a tutela delle condizioni e dei posti di lavoro di tutte quelle persone che questa mattina hanno fatto sentire la loro voce".