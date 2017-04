Dopo Siria rischio è guerra nucleare con Corea del Nord, dice Emergency

Emergency condanna il lancio dei missili USA in Siria ed avverte: "Dall'altra parte del mondo, in Corea del Nord, si rischia di accendere un conflitto che - se sarà - sarà un conflitto nucleare".

"La strage di Idlib è stato l'ultimo gravissimo episodio della guerra in Siria. Davanti a quello scempio - espone in un comunicato Emergency -, c'erano due scelte: fermarsi e capire che stiamo accelerando sulla strada dell'autodistruzione o reagire con violenza alla violenza."



"Si è scelta la seconda. L'appello di Donald Trump ai Paesi occidentali a unirsi alla missione militare ripete una storia già vista altre volte e che ha sempre la stessa conclusione. Non sono servite le esperienze fallimentari dell'Afghanistan, della Libia e dell'Iraq, Paesi devastati da conflitti di cui non si riesce nemmeno a immaginare la fine. Dall'altra parte del mondo, in Corea del Nord, si rischia di accendere un conflitto che - se sarà - sarà un conflitto nucleare" proseguono dall'Ong.



Dall'organizzazione umanitaria fanno sapere in ultimo: "Quanti altri morti dovranno esserci prima di capire che la guerra è sempre l'opzione più disumana e inutile? Oggi possiamo ancora decidere di rinunciare alla guerra: non abbiamo altre alternative se non la distruzione e la violenza a cui stiamo assistendo. La guerra si può solo abolire."