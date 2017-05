Attentato a Manchester, Emergency: vittime come quelle di Mosul, Aleppo, Kabul

Emergency commenta l'attentato a Manchester.

"Seguiamo le notizie da Manchester con grande apprensione. Mentre aspettiamo gli aggiornamenti, pensiamo che sofferenza e paura siano uguali dappertutto, da Manchester a Mosul, da Aleppo a Kabul" riporta in un comunicato Emergency.

"Le vittime, soprattutto, sono uguali dappertutto: uomini, donne e bambini, famiglie. Questa spirale di violenza non si ferma, dobbiamo interromperla noi, evitando ogni strumentalizzazione e abbandonando questa logica di guerra finché siamo in tempo" proseguono dall'Ong.

"Davanti a questo massacro, rinnoviamo con ancora maggior convinzione il nostro impegno per curare le vittime e praticare diritti, l'unico antidoto alla violenza che conosciamo" si comunica in conclusione dall'organizzazione umanitaria.