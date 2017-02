L'arte dei luoghi feriti dal sisma: "mostra" fierezza marchigiani, dice Lodolini (PD)

Emanuele Lodolini del PD commenta la mostra 'Capolavori Sibillini. L'arte dei luoghi feriti dal sisma'.

"L'inaugurazione a Palazzo Campana della mostra 'Capolavori Sibillini. L'arte dei luoghi feriti dal sisma' è un'iniziativa molto importante che tiene viva l'attenzione sui problemi della ricostruzione dei territorio feriti dal sisma valorizzandone il grande patrimonio artistico e culturale", dichiara in una nota Emanuele Lodolini, membro della Commissione Bilaterale per gli Affari Regionali.



"Di più. E' un'occasione di solidarietà verso i marchigiani che aspettano di poter rientrare nei luoghi di origine e che valorizza il lavoro di recupero e di restauro delle opere per renderle fruibili per i visitatori", osserva inoltre il deputato PD.



"Plaudo allo straordinario lavoro della Rete Museale dei Monti Sibillini diretta da Daniela Tisi e ringrazio la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Marche, Giampiero Solari, Presidente dell'Istituto Campana, Vittorio Sgarbi ed il sindaco di Osimo Simone Pugnaloni. - conclude il parlamentare - L'iniziativa rimarca lo spirito di fierezza di marchigiani e lo ribadisce al resto dell'Italia ed al mondo. Io stesso inviterò i colleghi parlamentari a visitare la mostra, la Presidente Laura Boldrini ed il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella".