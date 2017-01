Vigili del Fuoco discontinui: verso albo ad esaurimento per stabilizzazioni

"La Commissione Affari costituzionali della Camera ha approvato oggi all'unanimità un'importante risoluzione per la stabilizzazione dei Vigili del Fuoco discontinui" annuncia in una nota il deputato del Partito Democratico Emanuele Fiano.



L'esponente dem puntualizza quindi: "Il testo unificato, che porta le firme dei rappresentanti di tutti i gruppi politici, chiede l'istituzione di un albo ad esaurimento dei cosiddetti discontinui che l'amministrazione possa utilizzare per il 50% delle assunzioni, e chiede anche l'applicazione di una riserva del 35%, sempre per costoro, nei concorsi per l'assunzione."



"La risoluzione impegna inoltre il governo a mettere in pratica ogni possibile disposizione che permetta l'impiego dei Vigili del Fuoco discontinui in altri servizi ausiliari e di supporto. Con questo atto il Parlamento viene di nuovo incontro ad una evidente anomalia e ingiustizia che riguarda migliaia di questi lavoratori, che anche in queste ore contribuiscono all'efficienza del servizio del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco" chiarisce in conclusione.