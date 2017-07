Vaccini: aggrediti 3 deputati. A fomentare violenza è il M5S, dice Fiano (PD)

Emanuele Fiano del PD sul decreto vaccini.

"Un gruppo di veri e propri squadristi ha aggredito poco fa tre deputati del Partito Democratico, appena usciti dall'Aula di Montecitorio dopo aver approvato le nuove norme sull'obbligo di vaccinazione. - sostiene in un comunicato il deputato del PD Emanuele Fiano - Noi rivendichiamo con orgoglio questa legge che guarda con senso di responsabilità alla salvaguardia della salute pubblica di tutta la nostra comunità".

"Chi pretende di difendere la libertà di scelta usando la violenza come strumento di intimidazione ci troverà sempre dall'altra parte. - chiarisce - Chi in Parlamento, come il MoVimento 5 Stelle, pretende di difendere la libertà personale impedendo la libertà di salute per tutti fomenta le illusioni antiscientifiche che hanno portato alla violenza di oggi di alcuni manifestanti No-Vax!"