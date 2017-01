Nazifascismo: Minniti abbia attenzione a proselitismo comunità Do.Ra, dice Fiano (PD)

"Il ministro dell'Interno, Marco Minniti, è sicura garanzia di contrasto ai gruppi che si richiamano al fascismo e ai principi della discriminazione e dell'odio razziale, come è la comunità nazionalsocialista italiana denominata Do.ra, acronimo che indica la Comunità militante dei dodici raggi, in omaggio ai raggi del Sole nero, simbolo del castello tedesco di Wewelsburg, sede operativa delle SS" dice il responsabile sicurezza del PD, Emanuele Fiano, nel corso del suo intervento al question time della Camera.



"Per noi le attività di Do.ra rientrano nei casi previsti dalla legge Scelba che già nel 1952 il Parlamento volle approvare per punire il reato di ricostituzione del Partito fascista e per apologia", chiarisce.



"Siamo molto preoccupati per le attività svolte a Caidate, in provincia di Varese, di questa associazione, inserita nel network antisemita europeo Skin4Skin, dedita a celebrare il compleanno di Hitler, esaltare l'Olocausto e cose simili. - conclude quindi il parlamentare - Le nostre leggi, la nostra Costituzione, la nostra storia sono segnate dai valori dell'antifascismo: non regaliamo la nostra indifferenza a questa gente impegnata a fare proselitismo e a calpestare il sacrificio dei nostri padri e l'eredità della Resistenza".