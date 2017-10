Manichino Minniti davanti sede PD a Rho: spia di deriva, dice Fiano

Emanuele Fiano del PD sul manichino di Minniti.

"Il manichino del ministro Minniti e i cartelli offensivi apparsi oggi davanti alla sede PD di Rho, sono l'ennesimo, preoccupante sintomo di un pericoloso imbarbarimento del panorama politico. - scrive in una nota Emanuele Fiano, deputato del Partito Democratico - Si tratta di episodi spia di una deriva che nega alla radice l'essenza della politica, che è fatta di dialogo. I manichini, le minacce e le offese sono tutti comportamenti che mirano a riportare indietro il Paese, a un'epoca in cui le parole erano sostituite dalla brutalità dei fatti. Il Partito Democratico, che è un baluardo della democrazia, non permetterà che questo accada. Al ministro Minniti e al circolo di Rho, la solidarietà mia e di tutto il Partito democratico"