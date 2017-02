Lista giornalisti Di Maio: toppa è peggio del buco, dice Fiano (PD)

Emanuele Fiano del PD sulla lista dei giornalisti che Luigi Di Maio ha denunciato all'Ordine.

"Luigi Di Maio ora dice che gliela ha chiesta Enzo Iacopino, presidente dell'Odg. A me pare che la toppa sia davvero peggiore del buco", osserva in un comunicato Emanuele Fiano, deputato del Partito Democratico, commentando la lista dei giornalisti che l'esponente M5S ha denunciato all'Ordine.



"Da una pagina così brutta ne escono solo ammettendo di aver sbagliato e chiedendo scusa" chiarisce in ultimo il parlamentare del PD.