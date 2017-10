Legge elettorale sollecita partiti ad allearsi per governare, dice Fiano (PD)

Emanuele Fiano del PD sulla nuova legge elettorale.

"Un serio passo avanti per dare al Paese una buona legge elettorale. La conclusione del lavoro della Commissione Affari costituzionali ci dice come sia possibile per il Parlamento compiere con responsabilità un suo compito fondamentale con un ampio consenso. Possiamo infatti evitare di andare al voto con una legge diversa fra Camera e Senato come più volte auspicato dal Capo dello Stato e con un testo che sollecita le forze politiche ad allearsi per dare governabilità al Paese" chiarisce in una nota Emanuele Fiano, deputato del Partito Democratico.

"Possiamo inoltre, fra le altre cose, restituire ai cittadini il potere di scelta e uno stretto rapporto con gli eletti attraverso i collegi uninominali e le liste molto piccole di quelli plurinominali. - aggiunge - Come relatore esprimo la mia soddisfazione su questo risultato, fiducioso che i prossimi passaggi ci consegneranno finalmente la nuova legge".