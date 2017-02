Legge elettorale: da PD mai chiesto rinvio discussione, dice Fiano

Emanuele Fiano del PD riflette sulla legge elettorale.

"Il PD in queste settimane non ha mai chiesto di far slittare la data di arrivo in Aula della legge elettorale, non ha chiesto audizioni, non ha chiesto il rinvio della discussione. Ha chiesto di far partire la discussione su una proposta di legge a prima firma Nicoletti che ricalca il cosiddetto Mattarellum e si è detto disponibile a lavorare in qualsiasi giorno della settimana" chiarisce in una nota il capogruppo dem in Commissione Affari costituzionali della Camera Emanuele Fiano.



"Sono altri gruppi politici di opposizione che, legittimamente, hanno chiesto di attendere i deposito della sentenza della consulta e l'analisi di quella sentenza. - precisa quindi - Dunque, per il rinvio della data del 27 febbraio, i 5 Stelle si rivolgano ad altri".