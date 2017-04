G8 Genova, violenze Bolzaneto: da governo scelta saggia, dice Fiano (PD)

Emanuele Fiano del PD sulle violenze alla caserma di Bolzaneto.

"Dopo 16 anni, il governo italiano si è assunto la responsabilità presso la Corte europea dei diritti dell'uomo di risarcire le vittime delle violenze alla caserma Bolzaneto" informa in una nota il deputato del Partito Democratico Emanuele Fiano.



"Quel gesto è saggio perché ripara - prosegue infine il parlamentare del PD -, per quel che è possibile, una drammatica ferita e perché si impegna davanti all'alta autorità europea a adottare tutte le misure necessarie a garantire in futuro il rispetto di quanto stabilito dalla Convenzione europea dei diritti umani, compreso l'obbligo di condurre un'indagine efficace e l'esistenza di sanzioni penali per punire i maltrattamenti e gli atti di tortura."