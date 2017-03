Di Maio: Gentiloni come camomilla a malato terminale. Fiano (PD): si scusi

Emanuele Fiano del PD trova "orripilanti" le parole di Luigi Di Maio (M5S) sul governo Gentiloni.

"Le parole di Luigi Di Maio sul governo Gentiloni sono orripilanti e irriguardose sia nei confronti dell'Italia che della sofferenza dei malati terminali" afferma Emanuele Fiano, deputato del Partito Democratico, commentando il fatto che l'esponente del M5S su Facebook ha scritto: "La camomilla a un malato terminale fa lo stesso effetto di Gentiloni all'Italia di oggi".



Per l'esponente dem quindi "Di Maio non riesce ad essere all'altezza delle sue ambizioni. - ed aggiunge - E' capace solo di seminare odio o discredito per gli avversari, utilizza qualsiasi condizione umana con cinismo pur di confezionare la rapida battuta da blog, non importa se legata ai malati terminali, magari dettata da qualche capace ufficio di web marketing, che massimizza soprattutto il massimo dello scandalo".



"Il vicepresidente della Camera dovrebbe scusarsi per la sua infelicissima battuta, ma non lo farà mai: ci sono troppo click in ballo", conclude il parlamentare.