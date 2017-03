S&P: assolvendo agenzie rating si è condannata democrazia, dice Savino (Fi)

Elvira Savino di Forza Italia contro l'assoluzione di Standard & Poor's.

"Se manipolare lo spread, speculare sui conti pubblici di uno Stato per sovvertire il governo democraticamente eletto non è considerato un reato, allora non c'è più democrazia", denuncia in una nota la deputata di Forza Italia Elvira Savino, commentando la sentenza sul processo contro Standard & Poor's.



L'esponente forzista rende noto: "Se la finanza internazionale è più importante del popolo sovrano allora vuol dire che i soldi contano più dei voti. Assolvendo le agenzie di rating si è condannata la democrazia".