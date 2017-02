PIL: anche per Confindustria siamo fanalino UE. Colpa di Renzi, dice Savino (Fi)

Elvira Savino di Forza Italia sui dati del PIL in UE.

"A conferma di quanto andiamo sostenendo da tempo, anche le analisi di Confindustria ci dicono che l'Italia è il fanalino di coda in Europa" sottolinea in una nota Elvira Savino, capogruppo di Forza Italia in Commissione Politiche della UE alla Camera.



"Non è, quindi, soltanto questione di regole europee sbagliate, perché quelle valgono per tutti gli Stati membri, ma la colpa è soprattutto del governo Renzi che ha fatto una politica economica sbagliata, inadeguata a fare uscire il Paese dalla crisi e dalla disoccupazione. E' per questo che siamo ultimi", assicura la deputata azzurra.