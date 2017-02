PIL: Italia ultima in UE ma cresce appena Renzi si dimette, dice Savino (Fi)

Elvira Savino di Forza Italia commenta i dati Istat sul PIL:

"L'Italia cresce molto meno di tutti gli altri paesi europei, ma è bastato che Matteo Renzi si dimettesse da premier che il PIL, seppur in maniera ancora molto modesta, è tornato a salire. E' il segno che l'Italia può ripartire ma per farlo bisogna tenere Renzi lontano dal governo", afferma in una Elvira Savino, deputata di Forza Italia, commentando i dati Istat.