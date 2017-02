Migranti: su accordo con lIbia serve sostegno UE, dice Savino (Fi)

"L'accordo con le autorità libiche raggiunto dall'Italia è un primo passo, ma non basta. Ora serve il sostegno concreto e immediato dell'Unione europea, sotto il profilo economico e politico" riflette in una nota la deputata di Forza Italia Elvira Savino.



"Il premier Paolo Gentiloni faccia valere le ragioni italiane: in gioco non c'è solo il futuro del nostro Paese - puntualizza in conclusione -, ma dell'intero progetto europeo poiché sulla difesa delle frontiere esterne l'Ue deve parlare con una sola voce, dandosi obiettivi comuni e condivisi."