Migranti: sinistra italiana riconosca i suoi errori, dice Savino (Fi)

Elvira Savino di Forza Italia sulla gestione dei migranti.

"La sinistra italiana dovrebbe riconoscere i propri errori per non aver saputo gestire l'immigrazione dalla Libia, nonostante avesse davanti agli occhi la soluzione giusta da seguire. Hanno perso 6 anni quando invece sarebbe bastato adottare la politica di contrasto all'immigrazione portata avanti dal presidente Silvio Berlusconi che aveva azzerato gli sbarchi stipulando appositi accordi con la Libia di Gheddafi. Pur di non darci ragione, hanno preferito che l'Italia fosse invasa da centinaia di migliaia di immigrati", denuncia in una nota Elvira Savino, capogruppo di Forza Italia in Commissione Politiche della UE alla Camera.