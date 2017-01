Grillo perde pezzi anche in UE: inutile votare M5S in Italia, dice Savino (Fi)

"Beppe Grillo perde pezzi pure in Europa ed è sempre più isolato, senza alleati, senza una strategia e senza un futuro. E questo sarebbe anche il destino dell'Italia se fosse guidata da un governo dei 5 Stelle" dichiara in una nota Elvira Savino, capogruppo di Forza Italia in Commissione Politiche della UE alla Camera.



"Appare sempre più evidente - prosegue quindi la parlamentare azzurra - come l'unica alternativa utile e seria alla sinistra sia rappresentata da Forza Italia, in quanto i voti ai 5 Stelle poi vanno sprecati e non servono a nulla".