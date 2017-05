Feeling Obama e Renzi perché artefici sbarchi clandestini, dice Savino (Fi)

Elvira Savino di Forza Italia sull'incontro tra Obama e Renzi a Milano.

"Il feeling fra Barack Obama e Matteo Renzi è comprensibile" osserva in una nota Elvira Savino, capogruppo di Forza Italia in Commissione Politiche della UE alla Camera.



"Obama è stato fra i maggiori artefici della destabilizzazione politica e sociale del Nord Africa - evidenzia -, soprattutto della Libia, che ha causato l'avanzata dell'ISIS e la fuga di centinaia di migliaia di profughi."



"Renzi è colui che sta completando l'opera consentendo di far arrivare questi migranti sulle coste italiane con la conseguente destabilizzazione del nostro Paese" prosegue l'esponente azzurra.



"Vederli sorridere insieme dopo aver causato una delle più grandi tragedie migratorie che si ricordino è davvero stucchevole" conclude quindi.