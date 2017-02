Eurozona: era meglio toglierci di mezzo Renzi che Varoufakis, dice Savino (Fi)

Elvira Savino di Forza Italia sulla crescita dell'Eurozona.

"Siamo il Paese che cresce meno nell'eurozona e nell'UE in generale. La colpa non è dell'Europa - illustra in un comunicato la deputata di Forza Italia Elvira Savino -, perché gli altri Stati membri stanno facendo progressi, la colpa è del governo Renzi e del PD chi ci hanno ridotto in queste condizioni."



La capogruppo di Forza Italia in Commissione Politiche della UE alla Camera rende noto infine: "Tutti ricordano la battuta di Matteo Renzi 'anche 'sto Varoufakis se lo semo tolto di mezzo' ma a conti fatti avremmo fatto meglio a toglierci di mezzo Renzi perché la Grecia cresce circa tre volte di più dell'Italia. Tutte le riforme del governo Renzi sono state bocciate, il debito pubblico è aumentato e adesso rischiamo finanche la procedura di infrazione da parte della UE per colpa delle sue mance elettorali."